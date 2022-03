Exposition « portraits de femmes » Centre Communal d’Action Social de la Ville de Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Exposition « portraits de femmes » Centre Communal d’Action Social de la Ville de Guérande, 7 mars 2022, Guérande. Exposition « portraits de femmes »

du lundi 7 mars au vendredi 11 mars à Centre Communal d’Action Social de la Ville de Guérande

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Guérande vous invite à découvrir une exposition dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes du 7 au 11 mars. Située dans la salle d’attente du CCAS, cette exposition a vu le jour avec la participation de l’EHPAD Fleur de Sel, du Club photo de Guérande, de la Direction de la Culture, du Patrimoine et de la Démocratie participative de la ville de Guérande, et du service d’aide à domicile du CCAS de Guérande.

gratuit

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes Centre Communal d’Action Social de la Ville de Guérande 11, rue des saulniers 44350 Guérande Guérande Loire-Atlantique

