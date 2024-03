Exposition Portraits de familles Kutzenhausen, lundi 20 mai 2024.

Exposition Portraits de familles Kutzenhausen Bas-Rhin

Photographies, peintures, sculptures et vidéo traitent de la thématique du portrait mais aussi et surtout de la notion de famille et ce dans tous les sens du terme.

Cette exposition vous propose de découvrir une sélection d’œuvres d’art contemporain de la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain Alsace (FRAC). Photographies, peintures, sculptures et vidéo traitent de la thématique du portrait mais aussi et surtout de la notion de famille et ce dans tous les sens du terme. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 11:00:00

fin : 2024-05-20 18:00:00

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr

L’événement Exposition Portraits de familles Kutzenhausen a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte