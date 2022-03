EXPOSITION : PORTRAITS DE BESTIOLES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Portraits de Bestioles est une exposition ludique et pédagogique d’animaux réalisés avec différents matériaux de récupération (métal, textile, papier, verre, bois, plastique). Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque :

Mardi et mercredi de 15h à 19h

Jeudi de 10h à 18h

Vendredi de 15h à 19h

Samedi de 10h à 18h Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne

