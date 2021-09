Exposition « Portraits d’arbre » Château de Ravignan, 18 septembre 2021, Perquie.

Exposition « Portraits d’arbre »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Ravignan

### Découvrez l’œuvre de l’artiste Marie-Pierre Lavallard au détour d’une exposition au château de Ravignan. Marie-Pierre Lavallard est née à Annecy en 1968. Dès sa petite enfance, elle manifeste un intérêt prononcé pour le dessin et la confection de petits objets. Sur les conseils de son institutrice de cours préparatoire, ses parents l’inscrivent aux ateliers d’arts plastiques de l’École des Beaux-Arts de la ville d’Annecy. Diplômée de l’École d’Art appliqué de la Ville de Lyon et licenciée en arts plastiques, Marie-Pierre Lavallard reçoit très tôt un enseignement dit « classique » du dessin et de la peinture, basé sur l’observation directe du sujet. Durant ses années d’études, elle découvre le plaisir intense de dessiner et de peindre en plein air. Ses thèmes de prédilection deviennent le paysage. Son intérêt se porte également sur le portrait qu’elle choisit de traiter le plus souvent en volume. Paysages et portraits sont travaillés en alternance, « sur le motif » et d’après modèles vivants. Les grandes peintures sur toile sont réalisées en atelier, à partir de pochades effectuées « sur le motif ». Après des séries sur les sous-bois et les chemins, Marie-Pierre Lavallard poursuit ses recherches sur le paysage pour ne représenter plus qu’un seul arbre, qui concentre en lui-même tout un univers et crée à lui seul l’atmosphère du tableau. Le paysage bascule désormais vers le « portrait d’arbre » en ceci qu’il vise à présenter et affirmer l’arbre comme un être “expressif” au même titre que l’homme. Tout comme ce dernier, l’arbre est choisi pour ses particularités et son « caractère » et c’est là que réside sa beauté. Témoins d’époques anciennes, les « vieilles trognes » ont sa préférence, certaines très âgées ne sont plus que matière organique aux formes improbables, sortes de sculptures abstraites pour une peinture figurative. Ce choix de représenter un sujet de moins en moins identifiable, tout en restant dans le registre de la figuration, est un appel à se dégager du sujet pour être toujours d’avantage dans un rapport plastique, de formes, de traits, de couleurs et de valeurs. Marie-Pierre Lavallard vit et travaille en Haute-Savoie, son atelier est à Saint-Félix.

Entrée dans le domaine (parc et château) 8 € adulte ; 6 € enfant de 6 à 12 ans ou groupe de 10 pers. ; gratuit -6 ans. Possibilité de visite libre du parc en continu de 14h à 20h.

Château de Ravignan D354, 40190 Perquie Perquie Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T20:00:00