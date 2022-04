Exposition Portraits Charolles, 4 mai 2022, Charolles.

Exposition Portraits Musée du Prieuré – Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles

2022-05-04 14:00:00 – 2022-05-30 18:00:00 Musée du Prieuré – Jean Laronze 4 Rue du Prieuré

Charolles Saône-et-Loire

3 3 EUR Outils de propagande, acte de patriarcat, image intime d’un être cher lointain ou disparu, caricature, seul, en couple ou en groupe…. autant de manières de représenter l’être humain. Les portraits sont les vecteurs des émotions, ils racontent des instants de vie et nous indiquent le milieu social, le contexte historique et artistique. Réalistes ou idéalisés, ils cherchent parfois à montrer le meilleur de nous, et d’autres fois à révéler des sentiments profonds. Portraits ou autoportraits, ils ont évolué avec le temps et les techniques, du buste de l’empereur romain, en passant par les peintures d’apparat des rois de France, aux œuvres abstraites des cubistes, ils perdurent par le biais de la photographie. Nombreux d’entre nous possèdent au creux de leur poche, un support multifonction, offrant toutes les possibilités de prises de vue. Tout le monde peut désormais faire le portrait de ses proches ou prendre des selfies. Véritables ou retouchés, ils continuent d’être les miroirs de l’âme.

Cette exposition met à l’honneur des oeuvres sorties des réserves comme les toiles de Paul – Louis Nigaud (1895-1937), Félix Davoine (1915-2002), Jean – Baptiste Le Poncet (1827-1901), les pastels de Marie Gormand (1864-1948), ou encore les sculptures de René Davoine (1888-1962), Jean Alfred Halou (1875 -1939) et Georges Pepe (1897-1937).

Outils de propagande, acte de patriarcat, image intime d’un être cher lointain ou disparu, caricature, seul, en couple ou en groupe…. autant de manières de représenter l’être humain. Les portraits sont les vecteurs des émotions, ils racontent des instants de vie et nous indiquent le milieu social, le contexte historique et artistique. Réalistes ou idéalisés, ils cherchent parfois à montrer le meilleur de nous, et d’autres fois à révéler des sentiments profonds. Portraits ou autoportraits, ils ont évolué avec le temps et les techniques, du buste de l’empereur romain, en passant par les peintures d’apparat des rois de France, aux œuvres abstraites des cubistes, ils perdurent par le biais de la photographie. Nombreux d’entre nous possèdent au creux de leur poche, un support multifonction, offrant toutes les possibilités de prises de vue. Tout le monde peut désormais faire le portrait de ses proches ou prendre des selfies. Véritables ou retouchés, ils continuent d’être les miroirs de l’âme.

Cette exposition met à l’honneur des oeuvres sorties des réserves comme les toiles de Paul – Louis Nigaud (1895-1937), Félix Davoine (1915-2002), Jean – Baptiste Le Poncet (1827-1901), les pastels de Marie Gormand (1864-1948), ou encore les sculptures de René Davoine (1888-1962), Jean Alfred Halou (1875 -1939) et Georges Pepe (1897-1937).

Musée du Prieuré

Musée du Prieuré – Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles

dernière mise à jour : 2022-04-16 par