2023-03-01 – 2023-11-05

Finistère Prolongation de l’exposition 2022 d’artistes contemporains sur le thème des balises en mer et à terre.

Seront présentées des sculptures, peintures, vidéos, sons, textes, dessins et photographies sur le thème des bouées, balises et autres signaux maritimes. C’est un univers très métallique, riche de formes, de sons et de couleurs.

Une ambitieuse exposition d’art contemporain regroupant une cinquantaine d’artistes en lien avec le sculpteur métal à l’initiative du projet, Fred Barnley, autour du thème de la signalisation maritime. +33 2 98 92 65 20 http://www.port-musee.org/ Port musée Place de l’Enfer Douarnenez

