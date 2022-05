Exposition – Pop Up & Co Le Relecq-Kerhuon, 3 mai 2022, Le Relecq-Kerhuon.

Exposition – Pop Up & Co Médiathèque François Mitterand 68 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon

2022-05-03 – 2022-06-25 Médiathèque François Mitterand 68 Rue Vincent Jézéquel

Le Relecq-Kerhuon Finistère Le Relecq-Kerhuon

L’ATELIER OH POP-UP ! – JULIEN LAPARADE

Les quarante dernières années ont montré une grande richesse et diversité en matière de livres animés. Les anglo-saxons n’ont eu de cesse de développer des techniques plus incroyables les unes que les autres. Les Européens, quant à eux, sont dans une approche plus poétique et épurée notamment l’école française

qui depuis quelques années est devenue un vivier de nouveaux créateurs. Venez découvrir cet univers merveilleux où le livre devient quasi objet d’art. Ces livres remplis de poésie feront rêver les petits comme les grands. Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’un projet d’éducation artistique et culturelle mené avec trois classes de l’école Saint-Jean de la Croix.

Des réalisations des enfants seront également présentées lors de l’exposition.

mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr +33 2 98 00 52 75 http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr/

L’ATELIER OH POP-UP ! – JULIEN LAPARADE

Les quarante dernières années ont montré une grande richesse et diversité en matière de livres animés. Les anglo-saxons n’ont eu de cesse de développer des techniques plus incroyables les unes que les autres. Les Européens, quant à eux, sont dans une approche plus poétique et épurée notamment l’école française

qui depuis quelques années est devenue un vivier de nouveaux créateurs. Venez découvrir cet univers merveilleux où le livre devient quasi objet d’art. Ces livres remplis de poésie feront rêver les petits comme les grands. Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’un projet d’éducation artistique et culturelle mené avec trois classes de l’école Saint-Jean de la Croix.

Des réalisations des enfants seront également présentées lors de l’exposition.

Médiathèque François Mitterand 68 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon

dernière mise à jour : 2022-05-05 par