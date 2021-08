Chalon-sur-Saône Bibliothèque de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Exposition “Pontus de Tyard, savant poète en son siècle” à la bibliothèque municipale Bibliothèque de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Seigneur de Bissy, poète, philosophe, savant, Pontus de Tyard (1521-1605) a participé avec force à un formidable renouveau du savoir au XVIe siècle. Il s’est imposé comme l’un des maîtres de la pensée moderniste. Cet authentique humaniste, membre fondateur de la Pléiade, ce “curieux” aux multiples facettes, demeure aujourd’hui encore, l’une des figures marquantes de notre histoire.

entrée libre dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur

Dans le cadre de la manifestation régionale Patrimoine écrits en Bourgogne Franche Comté 2021 ,découverte de l'exposition temporaire

