**EXPOSITION / POLYMORPHISME, UNE PROPOSITION DE TAINA CALISSI** **AVEC TAINA CALISSI, TAHEA DROLLET, MARION LEBBE, TAFETANUI TAMATAI & PAULO WIRZ** S’appuyant sur les pratiques collaboratives qui peuvent naître à l’occasion d’une résidence à la Cité internationale des arts, lieu où se rencontrent les disciplines, les générations et les nationalités, Taina Calissi propose à plusieurs artistes d’investir avec elle les espaces interstitiels du bâtiment principal de la fondation à travers le projet PolyMorphisme. Taina Calissi (France), Tahea Drollet (France) et Tafetanui Tamatai (France) sont lauréats de la première édition du programme “Cité internationale des arts & Polynésie française”. Marion Lebbe (France) est en résidence par le biais du programme de la Ville de Toulouse. Paulo Wirz (Suisse) est en résidence par la biais de la Ville de Zurich, Suisse. **À partir du 27 octobre 2021** **Accessible au public tous les mercredis, de 18h à 21h**

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

