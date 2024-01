Exposition « Police et sport : esprit de corps, culture du corps » Musée de la préfecture de Police Paris, jeudi 7 mars 2024.

Du jeudi 07 mars 2024 au dimanche 22 septembre 2024 :

.Tout public. gratuit

Du 7 mars au 22 septembre 2024, le musée de la préfecture de Police présente une nouvelle exposition intitulée « Police et sport : esprit de corps, culture du corps ».

Le mot « sport » est un terme issu de l’anglais désignant, dès le XVe siècle, l’amusement, le passe-temps, le jeu, la distraction. Par extension, il est devenu une activité physique, s’exerçant sous forme de jeu ou de compétition, suivant des règles déterminées.

La place du sport, au sein de notre société, s’est peu à peu accentuée. Alors que la France, et particulièrement Paris, s’apprêtent à accueillir les Jeux Olympiques 2024, le musée de la préfecture de Police a souhaité concevoir une exposition afin de montrer que le sport est une pratique sociale, facteur d’épanouissement individuel et collectif. C’est ainsi que les grands événements sportifs, particulièrement les Jeux Olympiques, illustrent l’évolution de notre société et de ses valeurs. Dans ce cadre, ils peuvent être l’écho de revendications sociales et politiques, comme l’acceptation progressive de la compétition sportive féminine et du handisport. Dès lors, il est indéniable que la police doit s’impliquer dans l’encadrement des manifestations sportives pour assurer la sécurité de tous.

L’exposition évoque, en outre, le sport comme facteur de cohésion. Au sein des forces de l’ordre elles-mêmes, il contribue à l’esprit de corps : dès son recrutement et tout au long de sa carrière, le policier est investi dans la pratique sportive, parfois à haut niveau. Le sport est, par ailleurs, un vecteur d’intégration sociale permettant notamment de tisser un lien entre les agents et la population.

Pour autant, sa pratique entraine aussi parfois des excès, que ce soit contre soi-même, en brutalisant son corps pour améliorer sans cesse ses performances, ou contre les autres, à travers les violences raciales, sociales ou sexistes. La police joue donc aussi un rôle de régulateur en contrôlant les dérives qui surviennent dans le milieu sportif : problèmes liés aux violences, aux paris sportifs ou encore au dopage.

Dans le cadre de cette exposition, des visites guidées et des activités pour le jeune public en lien avec la police et le sport sont proposées ainsi que des conférences thématiques : « Olympisme et égalité des sexes » par Thierry Terret, Historien spécialiste de l’histoire du sport (jeudi 14 mars à 17h30), « L’Olympisme au service de la société d’aujourd’hui » par Diane de Navacelle de Coubertin, Ambassadrice UNSS éducation, culture et olympisme et membre du Comité français et international Pierre de Coubertin (samedi 6 avril à 15h30) et « Le rôle de la brigade des stupéfiants dans la lutte contre le dopage », par Philippe Barreau, Officier formateur anti-drogue à la brigade des stupéfiants de la préfecture de Police (jeudi 13 juin à 17h30).

Musée de la préfecture de Police 4, rue de la montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris

Contact : https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/musee +33144415250 museedelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr https://www.smartagenda.fr/pro/prefecture-de-police-musee/rendez-vous

Service de la communication du cabinet du préfet de Police