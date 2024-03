Exposition Pôle Position III d’Éléa Fouchard Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, samedi 13 avril 2024.

Résidence du 8 au 12 avril 2024 et exposition du 13 avril au 26 mai. Ouverture les vendredis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h30 ou sur rendez-vous.

ELEA FOUCHARD est née à Créteil en 1998

Elle vit et travaille à Dijon où elle a obtenu le DNSEP en juin 2023 avec les félicitations du jury à l’école Nationale Supérieur d’Art de Dijon

Dans son travail plastique, Eléa Fouchard interroge le spectateur sur l’utilisation de l’absence comme matière de création. L’absence incarne le point de départ d’une multitude de gestes artistiques qu’elle aura par la suite, du dessin à l’installation en passant par la peinture, la gravure, la bande dessinée et la vidéo. À travers ses œuvres, elle explore une grande variété de thématiques introspectives et générationnelles qui évoluent avec le temps.

Son approche artistique se nourrit de cette diversité, lui offrant ainsi une grande liberté d’expression et une capacité à explorer de nouvelles techniques et supports. Le dessin se trouve au centre de sa pratique. Elle l’utilise comme un langage graphique singulier qui lui permet, avec ou sans récit, de transmettre des notions et des ressentis à son spectateur.

En s’appuyant sur son vécu, passé et présent, elle crée un espace où les émotions profondes trouvent leur expression artistique.

Début : 2024-04-13

fin : 2024-05-26

140 rue de la gare

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté esoxlucius.art@gmail.com

