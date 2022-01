Exposition : Polar sur la ville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

La médiathèque vous propose une exposition d’affiches sur lesquelles la ville et le crime tiennent le haut du pavé. Une ruelle mal éclairée par un lampadaire, des pavés luisant sous la pluie, les phares d’une voiture qui surgissent au coin d’une rue, une silhouette fuyant dans la nuit… Pas de doute, on est dans un polar urbain ! Cet univers très codifié donne naissance à une grande créativité qui dépasse les clichés. Affiches de film, couvertures de livres ou pochettes de disques déclinent cette esthétique à l’envi. Découvrez cette exposition dans l’espace Arts de la médiathèque (niveau -1), et à côté des romans policiers (niveau +2) du 8 mars au 10 avril aux horaires d’ouverture de la médiathèque.



Nous remercions nos partenaires qui ont permis l'organisation de cette exposition : la BiLiPo, la bibliothèque Forney, la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, et la Cinémathèque française. La thématique « Polar sur la ville » à la médiathèque Marguerite Yourcenar, c'est aussi une soirée lectures en musique suivie d'une projection le 10 mars 2022. Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d'Alleray Paris 75015 Contact : 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://twitter.com/bibYourcenar?lang=fr

