Exposition « Poissons d’ici et d’ailleurs »

Finistère Sizun Franck Ripault expose cet été à la Maison de la Rivière à partir du 1er juillet ! Breton d’origine, passionné de Pêche à la Mouche, Franck est aussi un peintre naturaliste de talent, il manipule aussi bien l’acrylique que l’encre de chine, les pastels ou l’aquarelle. S’il avait, jusqu’à une époque récente, jeté son dévolu sur les poissons des rivières bretonnes, son style et son intérêt ont évolué. Ses tableaux, extrêmement détaillés et riches en couleurs, se sont allégés et dépouillés au fil du temps pour ne garder que l’essentiel ; telle cette acrylique représentant une truite plongeant au fond des ondes : un changement radical dans son art de peindre, d’appréhender le sujet et son environnement.

La Bretagne est aussi le pays de la mer, Franck se devait inévitablement un jour de s'y consacrer tant comme pêcheur que comme artiste. Précurseur de la pêche en mer à la Mouche. Côté peinture, les algues, les rochers, les bars et autres poissons marins font désormais partie de ses compositions ; le tout dans un style particulier qui conjugue à merveille l'expérience retirée de ses périodes claires et sombres. La découverte de ce nouvel univers n'a pas détourné Franck de ses poissons fétiches comme le saumon qu'il continue à peindre avec autant de plaisir qu'autrefois. Du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Fermé les jours fériés.

