Exposition Point de croix Reuilly, samedi 13 janvier 2024.

Depuis le 13 janvier et jusqu’au 21 février, venez à la découverte d’un abécédaire en point de croix et particulièrement de son « H » pour Hiver.

Depuis 29 ans, l’association Berry Point de croix a évolué autour des activités de point compté, de couture, de cartonnage et autres styles de broderies.

Une fois par semaine, les brodeuses et brodeurs se réunissent à Issoudun un moment qui se veut convivial, et inter-générationnel.

Une exposition est organisée, tous les 3 ans, au Centre de Congrès d’Issoudun. La prochaine a lieu en fin d’année et aura pour thème Les quatre Saisons .

Au sein de l’association, des ouvrages communs sont réalisés, des rondes récréatives (Round Robin) afin de fédérer le club.

Celui-ci se déplace dans les expositions, dans les salons de broderie et de loisirs créatifs dans toute la France.

Toujours à la recherche de nouvelles idées, le Club Berry point de Croix ne manque pas de dynamisme et de…. EUR.

Maison de Reuilly

Reuilly 36260 Indre Centre-Val de Loire maisondereuilly@reuilly.fr

