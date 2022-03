Exposition poétique Médiathèque de Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

**Dans le cadre du Printemps des poètes** L’équipe de la médiathèque scénographie sa collection « poésie ». Livres d’artistes et ouvrages édités chez de petites maisons d’édition font vibrer la poésie dans nos murs. Laissons-nous happer par la musicalité des mots, pour un instant, un moment éphémère où résonne le mystère de l’éternelle poésie. Du 9 mars au 9 avril Dans le cadre du Printemps des poètes Médiathèque de Chantepie 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

