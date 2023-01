Exposition Poésies d’Ici – Photographies B. Fort et S. Dubois Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Buis-les-Baronnies Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies

Exposition Poésies d'Ici – Photographies B. Fort et S. Dubois
14 boulevard M. Eysseric Office de Tourisme
Buis-les-Baronnies Drôme

2023-10-31 – 2023-02-24

Drôme Buis-les-Baronnies Brigitte Fort et Samuel Dubois ont capturé des instants suspendus et fragiles dans les espaces végétaux ou aquatiques des Baronnies. Il nous partagent un regard poétique qui couvre l’immensité des montagnes et le monde invisible du minuscule. buis@baronnies-tourisme.com +33 4 75 28 04 59 Office de Tourisme 14 boulevard M. Eysseric Buis-les-Baronnies

