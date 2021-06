Vertou Atelier du Moulin Loire-Atlantique, Nantes Exposition – «Poésie et Lumière » de Nolwenn LANGUILLE Atelier du Moulin Vertou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Nolwenn Languille est née à Brest avec un crayon… Depuis elle n’a cessé de dessiner et de peindre. Après presque une dizaine d’années passées dans l’atelier de sculptures de Mr Robin en Loire Atlantique, et deux années de dessin publicitaire, elle décida de se spécialiser dans l’animation nature. Elle a exposé, au cours de l’exercice de ce métier des dessins et peintures naturalistes. Samedi 26 juin au dimanche 4 juillet 2021 : en semaine du 15h à 19h, le week-end de 10h30 à 12h et de 15h à 19h. Atelier du Moulin, rue de l’Industrie. Entrée libre et ouverte au public. Informations : service Culture – 02 40 34 76 14. Jauge de 6 personnes maximum. Port du masque obligatoire. Atelier du Moulin 18 Rue de l’Industrie Beautour Vertou

