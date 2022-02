Exposition “Poèmes à voir” à la bibliothèque Italie Bibliothèque Italie, 15 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 15 mars 2022 au mercredi 15 juin 2022 :

mardi, mercredi, jeudi

de 13h00 à 19h00

samedi

de 10h00 à 18h00

vendredi

de 13h00 à 18h00

gratuit

Exposition, ateliers et lectures : des évènements artistiques basés sur le dialogue des œuvres plastiques de Joanna Peiron et des textes poétiques de Denis Peiron

Poèmes à voir. Ou comment dialoguent le texte et l’image, comment ils s’enrichissent mutuellement. Avec cette exposition, présentée dans tous les espaces de la bibliothèque Italie (Adulte, Jeunesse et Musique), l’artiste Joanna Peiron et le poète Denis Peiron proposent aux visiteurs, petits et grands, de plonger dans des univers différents. Une série d’œuvres et de poèmes ouvre grand les portes du rêve, cet « illuminé qui court la nuit ». Une autre nous invite à porter le regard sur nos mains et leurs gestes par milliers qui disent notre humanité, nos élans, nos contradictions. L’exposition nous parle aussi de la mer, source inépuisable de sensations et « archipel de nos envies ». Une promesse d’émotions esthétiques, une invitation à nourrir notre imagination, notre créativité.

Autour de l’exposition:

Le visiteur pourra participer à l’une des actions proposées (sur réservation auprès des bibliothécaires, ouverte 3 semaines avant la date prévue):

– Un atelier Dessin pour les 7-11 ans, animé par Joanna Peiron : samedi 2 avril de 15h30 à 17h

– Une lecture par l’auteur des poèmes de Denis Peiron : samedi 9 avril à 15h

– Un atelier d’écriture pour les adultes, animé par Denis Peiron : vendredi 13 mai de 13h30 à 15h30

Joanna Peiron est artiste, enseignante, auteure et co-auteure de livres et de plus d’une centaine d’articles sur les liens entre les arts et les lettres, l’éducation et la psychologie. Elle expose en France et à l’étranger.

Denis Peiron est poète et journaliste. Il a publié plusieurs livres et recueils poétiques dont Blancheur de l’exil (Ed. Caractères).

Tous deux ont fondé Le square des artistes, galerie d’art et lieu culturel à Paris 5ème, où ils dispensent aussi des cours d’arts plastiques, d’histoire de l’art et de théâtre.

www.squaredesartistes.com

www.joannapeiron.com

dennispeiron.blogspot.com

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol Paris 75013

5 : Place d’Italie (Paris) (119m) 83 : Place d’Italie (Paris) (119m)



Contact : 01 56 51 34 30 bibliotheque.italie@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-italie-1729 https://twitter.com/italiebib?lang=fr

Atelier;Expo;Littérature

Date complète :

2022-03-15T13:00:00+01:00_2022-03-15T19:00:00+01:00;2022-03-16T13:00:00+01:00_2022-03-16T19:00:00+01:00;2022-03-17T13:00:00+01:00_2022-03-17T19:00:00+01:00;2022-03-18T13:00:00+01:00_2022-03-18T18:00:00+01:00;2022-03-19T10:00:00+01:00_2022-03-19T18:00:00+01:00;2022-03-22T13:00:00+01:00_2022-03-22T19:00:00+01:00;2022-03-23T13:00:00+01:00_2022-03-23T19:00:00+01:00;2022-03-24T13:00:00+01:00_2022-03-24T19:00:00+01:00;2022-03-25T13:00:00+01:00_2022-03-25T18:00:00+01:00;2022-03-26T10:00:00+01:00_2022-03-26T18:00:00+01:00;2022-03-29T13:00:00+01:00_2022-03-29T19:00:00+01:00;2022-03-30T13:00:00+01:00_2022-03-30T19:00:00+01:00;2022-03-31T13:00:00+01:00_2022-03-31T19:00:00+01:00;2022-04-01T13:00:00+01:00_2022-04-01T18:00:00+01:00;2022-04-02T10:00:00+01:00_2022-04-02T18:00:00+01:00;2022-04-05T13:00:00+01:00_2022-04-05T19:00:00+01:00;2022-04-06T13:00:00+01:00_2022-04-06T19:00:00+01:00;2022-04-07T13:00:00+01:00_2022-04-07T19:00:00+01:00;2022-04-08T13:00:00+01:00_2022-04-08T18:00:00+01:00;2022-04-09T10:00:00+01:00_2022-04-09T18:00:00+01:00;2022-04-12T13:00:00+01:00_2022-04-12T19:00:00+01:00;2022-04-13T13:00:00+01:00_2022-04-13T19:00:00+01:00;2022-04-14T13:00:00+01:00_2022-04-14T19:00:00+01:00;2022-04-15T13:00:00+01:00_2022-04-15T18:00:00+01:00;2022-04-19T13:00:00+01:00_2022-04-19T19:00:00+01:00;2022-04-20T13:00:00+01:00_2022-04-20T19:00:00+01:00;2022-04-21T13:00:00+01:00_2022-04-21T19:00:00+01:00;2022-04-22T13:00:00+01:00_2022-04-22T18:00:00+01:00;2022-04-23T10:00:00+01:00_2022-04-23T18:00:00+01:00;2022-04-26T13:00:00+01:00_2022-04-26T19:00:00+01:00;2022-04-27T13:00:00+01:00_2022-04-27T19:00:00+01:00;2022-04-28T13:00:00+01:00_2022-04-28T19:00:00+01:00;2022-04-29T13:00:00+01:00_2022-04-29T18:00:00+01:00;2022-04-30T10:00:00+01:00_2022-04-30T18:00:00+01:00;2022-05-03T13:00:00+01:00_2022-05-03T19:00:00+01:00;2022-05-04T13:00:00+01:00_2022-05-04T19:00:00+01:00;2022-05-05T13:00:00+01:00_2022-05-05T19:00:00+01:00;2022-05-06T13:00:00+01:00_2022-05-06T18:00:00+01:00;2022-05-07T10:00:00+01:00_2022-05-07T18:00:00+01:00;2022-05-10T13:00:00+01:00_2022-05-10T19:00:00+01:00;2022-05-11T13:00:00+01:00_2022-05-11T19:00:00+01:00;2022-05-12T13:00:00+01:00_2022-05-12T19:00:00+01:00;2022-05-13T13:00:00+01:00_2022-05-13T18:00:00+01:00;2022-05-14T10:00:00+01:00_2022-05-14T18:00:00+01:00;2022-05-17T13:00:00+01:00_2022-05-17T19:00:00+01:00;2022-05-18T13:00:00+01:00_2022-05-18T19:00:00+01:00;2022-05-19T13:00:00+01:00_2022-05-19T19:00:00+01:00;2022-05-20T13:00:00+01:00_2022-05-20T18:00:00+01:00;2022-05-21T10:00:00+01:00_2022-05-21T18:00:00+01:00;2022-05-24T13:00:00+01:00_2022-05-24T19:00:00+01:00;2022-05-25T13:00:00+01:00_2022-05-25T19:00:00+01:00;2022-05-27T13:00:00+01:00_2022-05-27T18:00:00+01:00;2022-05-28T10:00:00+01:00_2022-05-28T18:00:00+01:00;2022-05-31T13:00:00+01:00_2022-05-31T19:00:00+01:00;2022-06-01T13:00:00+01:00_2022-06-01T19:00:00+01:00;2022-06-02T13:00:00+01:00_2022-06-02T19:00:00+01:00;2022-06-03T13:00:00+01:00_2022-06-03T18:00:00+01:00;2022-06-07T13:00:00+01:00_2022-06-07T19:00:00+01:00;2022-06-08T13:00:00+01:00_2022-06-08T19:00:00+01:00;2022-06-09T13:00:00+01:00_2022-06-09T19:00:00+01:00;2022-06-10T13:00:00+01:00_2022-06-10T18:00:00+01:00;2022-06-11T10:00:00+01:00_2022-06-11T18:00:00+01:00;2022-06-14T13:00:00+01:00_2022-06-14T19:00:00+01:00;2022-06-15T13:00:00+01:00_2022-06-15T19:00:00+01:00