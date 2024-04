Exposition « Podium 1896 : Les archives racontent l’art et le sport au tournant du XXe siècle » Villa Burrus – Médiathèque du Val d’Argent Sainte-Croix-aux-Mines, samedi 1 juin 2024.

Exposition « Podium 1896 : Les archives racontent l’art et le sport au tournant du XXe siècle » Culture & Sport en Grand Est 1 juin – 20 juillet Villa Burrus – Médiathèque du Val d’Argent Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-07-20T13:30:00+02:00 – 2024-07-20T17:00:00+02:00

Au croisement de l’art, du sport et des valeurs olympiques, voici un regard entre patrimoine et pratiques sportives en Alsace des premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne en 1896 aux Jeux d’été de Paris en 1924 illustré par des documents d’archives, des photographies et des objets produits durant cette période.

Vernissage le 21 mai à 18h30

Villa Burrus – Médiathèque du Val d’Argent 11 rue Maurice Burrus, 68160 Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est 03 89 58 35 85 https://valdargent.bibenligne.fr/ Ancienne maison patronale d’un industriel du tabac, la Villa Burrus accueille depuis 2004 l’ensemble des services culturels du Val d’Argent : médiathèque du Val d’Argent, Labs du Val d’Argent, Archives & Patrimoine du Val d’Argent, tissuthèque du Val d’Argent

© Service de la documentation patrimoniale DRAC Grand Est / Collections Musée national du sport, Nice, France