Montpellier Hérault Ne manquez pas l’exposition ” Plus six minutes de lumière – Thibault Brunet “du 04 mars au 16 avril 2022 au FRAC Occitanie Montpellier. ►Premier volet de la programmation anniversaire du Frac Occitanie Montpellier

Avant l'événement national organisé par Platform en 2023 qui croisera les collections de tous les Frac, le Frac OM propose au public de découvrir, à Montpellier et dans toute l'Occitanie, des ensembles d'œuvres acquises ces dernières années. Une programmation inaugurée avec une exposition monographique de l'artiste français Thibault Brunet. Présent dans la collection du Frac depuis 2013, Thibault Brunet explore les représentations de l'espace au moyen des nouvelles technologies. Équipé d'un scanner 3D, il parcourt les littoraux, les bois et les chemins : de ses expéditions, il tire des œuvres de différentes formes – livre-sculpture, vidéo monumentale, image murale, photographies… Plongés dans la pénombre, les visiteurs de l'exposition découvriront un univers étrange, entre réalisme et fantastique, celui d'un « explorateur » d'un monde inépuisable – le nôtre ?

Avant l’événement national organisé par Platform en 2023 qui croisera les collections de tous les Frac, le Frac OM propose au public de découvrir, à Montpellier et dans toute l’Occitanie, des ensembles d’œuvres acquises ces dernières années. Une programmation inaugurée avec une exposition monographique de l’artiste français Thibault Brunet. Présent dans la collection du Frac depuis 2013, Thibault Brunet explore les représentations de l’espace au moyen des nouvelles technologies. Équipé d’un scanner 3D, il parcourt les littoraux, les bois et les chemins : de ses expéditions, il tire des œuvres de différentes formes – livre-sculpture, vidéo monumentale, image murale, photographies… Plongés dans la pénombre, les visiteurs de l’exposition découvriront un univers étrange, entre réalisme et fantastique, celui d’un « explorateur » d’un monde inépuisable – le nôtre ? Montpellier

