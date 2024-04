Exposition: plus haut, plus vite, plus sport…les folles anecdoctes d’histoires du sport Médiathèque Armel de Wismes Pornic, vendredi 7 juin 2024.

Exposition: plus haut, plus vite, plus sport…les folles anecdoctes d’histoires du sport Médiathèque Armel de Wismes Pornic Loire-Atlantique

Exposition de BD organisée par la médiathèque Armel de Wismes.

Cette exposition est scénarisée par Julien Hervieux et illustrée par un collectif.

Avant l’arrivée des J.O. Julien Hervieux, scénariste de bandes dessinées, a réuni une bien belle équipe de dessinateurs pour raconter de nombreuses histoires insolites autour du sport. La médiathèque a l’honneur de présenter une vingtaine de planches de l’album Plus haut, plus vite, plus sport… Les folles anecdotes d’histoires du sport publié chez Fluide Glacial.

Retrouvez ici tous les événements programmés à Pornic. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-07

Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@mediatheque-pornic.fr

L’événement Exposition: plus haut, plus vite, plus sport…les folles anecdoctes d’histoires du sport Pornic a été mis à jour le 2024-04-09 par eSPRIT Pays de la Loire