Exposition “Plurielles des Arts” Saint-Céré, 22 février 2022, Saint-Céré.

Exposition “Plurielles des Arts” Saint-Céré

2022-02-22 15:00:00 – 2022-02-25 18:30:00

Saint-Céré Lot

L’association « PLURIELLES », située à Figeac, dans le Lot, regroupe quatre femmes artistes qui invitent chaque année d’autres femmes artistes à se joindre à elles pour leurs expositions.

AGNES MARTIN-GENTY, Peintre à Faycelles, explore l’espace et la couleur dans l’esprit des Fauves et des Impressionnistes. Ses œuvres figuratives approchent l’abstraction, faisant la part belle à mes sujets de prédilection : nature et paysages.

ANTONELLA FELZINES, « Felenzi », peintre à Faycelles, a découvert avec l’acrylique la spontanéité du geste. Sa façon de peindre est la sienne, une manière de penser, voir, ressentir, interpréter ce qui l’entoure.

CLAUDINE GEORGET, peintre à Causse et Diège. Plasticienne de formation, elle a choisi depuis quelques années de développer une peinture néo-figurative enlevée, contemporaine, narrative et colorée, privilégiant les personnages dans des scènes intimistes, parfois fantasmatiques et sociétales.

FLORENCE GAY, photographe, peintre et sculptrice à Corn, a la sensation que le dessin, la peinture, la photo et la sculpture ne sont que des moyens différents pour exprimer les mêmes émotions. Passer de l’un à l’autre permet simplement de choisir l’outil le plus approprié. Les photos grand format dévoilent une autre manière de regarder le Monde, de saisir des instants de vie et des présences inconnues.

Plurielles des arts

Saint-Céré

dernière mise à jour : 2022-02-22 par