Exposition « pluriel » photographie, sculpture et peinture Figeac, samedi 24 février 2024.

Exposition « pluriel » photographie, sculpture et peinture Figeac Lot

Cette exposition unique, intitulée Pluriel , présente les œuvres fascinantes de trois artistes talentueux un peintre, un sculpteur et un photographe.

Ces trois artistes, par leurs travaux, focalisent vers un même but l’âme des sujets qu’ils traitent, ce qu’il y a derrière l’image et la représentation, une quinté essentia (quintessence) du paraître… Tous les trois sont des façonneurs de lumière et d’ombre, des découvreurs de l’invisible qui, grâce à leur art, devient visible…

Ce sont des œuvres d’ambiances, de symboles et de structures.

LES ARTISTES

Jean-Michel RIBEYROLLES Sculpteur Par la structure, quasi magique, de l’essentiel, le sculpteur

JM Ribeyrolles s’inscrit en plein fouet dans la représentation ancestrale de l’Homme et des Dieux quand ils ne faisaient qu’un, c’est à dire la représentation du vivant dans sa dimension symbolique et divine.

Guillaume FRECHON Peintre Grâce aux symboles et compositions, les relations subjectives et

les couleurs, le peintre G. Fréchon fait appel à l’interprétation, c’est à dire à la capacité du spectateur de puiser lui-même dans son imagination profonde afin de découvrir ses propres mystères, ses propres propentions…

Christophe CASTES Photographe Avec ses clichés, des arrêts du temps en un clic, la représentation de la réalité est brutale, implacable mais le photographe C. Castes les sculpte, les transforme et les interprète comme un photo-sculpteur, un photo-peintre. Il met à nu sa propre vision du monde et la livre sans pudeur à ceux qui s’en emparent… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-24 18:00:00

salle balène, rue Balène

Figeac 46100 Lot Occitanie contact@larrosoir.org

L’événement Exposition « pluriel » photographie, sculpture et peinture Figeac a été mis à jour le 2024-01-30 par OT Figeac