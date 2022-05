Exposition, “Plumes de peintres” Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Exposition, “Plumes de peintres” Brest, 28 juin 2022, Brest. Exposition, “Plumes de peintres” Musée des beaux-arts 24 Rue Traverse Brest

2022-06-28 – 2022-12-31 Musée des beaux-arts 24 Rue Traverse

En 1895, Paul Gauguin écrit à Maurice Denis : « J'ai senti cette nécessité qui s'imposait à vous, jeunes peintres, d'écrire raisonnablement sur les choses de l'Art. […] Continuez tous à combattre soit avec le pinceau, soit avec la plume, c'est dans ma retraite mon plus fervent désir. » De l'autre bout du monde, il enjoignait ainsi les jeunes peintres à lutter contre la mainmise des littérateurs sur la critique d'art, en prenant eux-mêmes la plume. Nombreux sont les artistes à suivre ce conseil qui, dans le sillage de Gauguin, tentent de faire reconnaître les nouvelles voies picturales qu'ils ont ouvertes, en particulier chez les Nabis. L'exposition mettra en évidence les divers champs d'investissement de l'écriture de ces peintres, et le poids de ces derniers dans le récit de l'histoire de cette révolution picturale, qui débuta à Pont-Aven en 1888. Mémoires, journaux, correspondances, théorie de l'art, romans, pièces de théâtre… La diversité tant générique que thématique de ces écrits leur confère une importance capitale dans l'histoire de l'art, autant que dans la littérature. En écho aux peintres présents dans la collection du musée, l'exposition lève le voile sur cet aspect méconnu de la production de ces artistes, en grande partie inédite. Exposition réalisée avec la collaboration de la médiathèque François Mitterrand – Les Capucins.

