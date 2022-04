EXPOSITION PLUMES DE NUIT ET AUTRES OISEAUX Bonnétable, 1 juin 2022, Bonnétable.

EXPOSITION PLUMES DE NUIT ET AUTRES OISEAUX salle d’exposition – Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable

2022-06-01 – 2022-06-26 salle d’exposition – Jardin Potager 1 rue d’Isly

Bonnétable 72110

Fondée en 1912, la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux,) est une association reconnue d’utilité publique. Elle agit en faveur de la biodiversité à travers plusieurs actions :

– connaissance et protection des espèces

– développement et préservation des espaces

– sensibilisation et mobilisation des citoyens

– accompagnement des entreprises et des collectivités.

La LPO propose notamment des expositions à destination du grand public afin de le sensibiliser. Les panneaux que nous vous proposons de découvrir sont axés autour de trois thèmes :

– Plumes de nuit : pour tout connaitre des rapaces nocturnes en France. Vous serez ensuite incollable sur leur vie, leurs mœurs… vous connaitrez aussi les menaces qui pèsent sur eux et les gestes qui peuvent les sauvegarder

– A chacun : pour apprendre de façon ludique à différencier les oiseaux les plus communs

– Chez vous un refuge LPO : si, comme au Jardin Potager, vous souhaitez devenir refuge LPO et ainsi accueillir et faciliter la biodiversité dans votre jardin ou, pourquoi pas, sur votre balcon.

Expositions visibles gratuitement du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Samedi et dimanche de 15h à 18h

Samedi 4 et dimanche 5 juin (RDV au Jardin) : de 14h à 18h

