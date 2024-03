Exposition – Plumes & Cie Médiathèque municipale de Frouzins Frouzins, mercredi 6 mars 2024.

La Médiathèque départementale vous invite à cette exposition légère, spectaculaire et sonore qui transforme la bibliothèque en canopée magique. Le promeneur y découvrira des oiseaux d’Europe ou d’ailleurs, ceux qui peuplent les écosystèmes, volent dans nos rêves, évoluent parmi les pages des livres, sur la palette des peintres, sur les portées des musiciens… Grâce à une scénographie ingénieuse ces créatures ailées investissent l’espace qui les accueille. L’exposition, tour à tour scientifique et poétique, se visite selon les envies de chacun et se prête à une multitude d’expériences sous formes d’ateliers interactifs. Afin de mieux appréhender ce « peuple du ciel », ils se déclinent selon trois paramètres : l’âge de l’explorateur, l’approche du sujet (scientifique, poétique, musical, visuel, littéraire) et les supports (ateliers sur supports panneaux ou sur outils tablettes). A chacun de picorer selon ses envies !

Tout public, à partir de 4 ans.

Médiathèque municipale de Frouzins Place de l’Hôtel de Ville 31270 Frouzins Frouzins 31270 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 92 38 26 »}]

