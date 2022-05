Exposition PLUME.S : Rencontre avec Olivier Lasbley, 3 juillet 2022, .

Exposition PLUME.S : Rencontre avec Olivier Lasbley

2022-07-03 11:00:00 – 2022-07-03 19:00:00

Olivier Lasbley vous propose la découverte de la vie de l’oiseau, la photographie animalière, … Un échange et un regard entre art et biodiversité.

Dédicace et présentation du livre : Plume.s des parcs et jardins de France.

Rencontre avec Olivier Lasbley, photographe animalier et auteur. Une découverte de l’oiseau autrement, grâce à la « beauté des choses », à l’émotion et la création artistique.

