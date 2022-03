Exposition PLUME.S Poulaines, 1 juillet 2022, Poulaines.

Exposition PLUME.S Poulaines

2022-07-01 – 2022-07-31

Poulaines Indre Poulaines Indre

Face aux dangers qui menacent la nature, provoquant la disparition des écosystèmes et des espèces vivantes, faire découvrir, valoriser et préserver cette beauté sauvage et irremplaçable est devenu une mission. Mais comment sensibiliser à la cause de la biodiversité, cet enjeu majeur ?

Allégorie visant à faire le lien entre l’oiseau et l’art, l’exposition PLUME.S, extraite du livre éponyme, invite à la contemplation, à la méditation, à l’étonnement et au débat.

Partenariat avec l’Association des Parcs et Jardins en Région Centre-Val de Loire (APJRC), qui s’est fixé comme objectif la protection et la préservation du patrimoine historique, culturel, botanique et paysage de la région .

PLUME.S : Une exposition itinérantes dans les jardins de la Région Centre-Val de Loire pour découvrir 12 espèces d’oiseaux des parcs et jardins de France.

jardins@poulaines.com +33 6 73 01 15 23 http://www.jardins.poulaines.com/

Face aux dangers qui menacent la nature, provoquant la disparition des écosystèmes et des espèces vivantes, faire découvrir, valoriser et préserver cette beauté sauvage et irremplaçable est devenu une mission. Mais comment sensibiliser à la cause de la biodiversité, cet enjeu majeur ?

Allégorie visant à faire le lien entre l’oiseau et l’art, l’exposition PLUME.S, extraite du livre éponyme, invite à la contemplation, à la méditation, à l’étonnement et au débat.

Partenariat avec l’Association des Parcs et Jardins en Région Centre-Val de Loire (APJRC), qui s’est fixé comme objectif la protection et la préservation du patrimoine historique, culturel, botanique et paysage de la région .

©Région Centre-Val de Loire

Poulaines

dernière mise à jour : 2022-03-15 par