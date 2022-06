Exposition PLUME, L’ÉTERNITÉ DU SAUT PÉRILLEUX Besançon Besançon Catégories d’évènement: 25000

Exposition PLUME, L'ÉTERNITÉ DU SAUT PÉRILLEUX
Citadelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon

2022-06-18 – 2022-06-30

Besançon 25000

Exposition Plume, l'éternité du saut périlleux

L'univers du Cirque Plume, compagnie franc-comtoise pionnière de ce que l'on appelle le « nouveau cirque » et inventant ainsi un style et une école. Revisitant les codes du cirque traditionnel, la compagnie a su se forger une identité avant-gardiste qui fit sa renommée en 40 ans de carrière.

