Exposition : plume et humour, aquarelles Muttersholtz, 2 mai 2022, Muttersholtz.

2022-05-02 – 2022-06-01

Muttersholtz Bas-Rhin Muttersholtz

Exposition d’aquarelles naturalistes de l’artiste Alexis Nouaihat

+33 6 03 78 74 14

On connait surtout Alexis Nouaihat par ses dessins humoristiques mais c’est aussi des aquarelles naturalistes saisissantes, des carnets de voyage des quatre coins du monde et surtout un autre regard sur la montagne, celle qu’il aime, qu’il vit tous les jours et qu’il fait découvrir avec passion. Au travers de ses dessins humoristiques, il parvient à faire passer ses messages, à rendre l’éducation à l’environnement ludique et à réhabiliter les indésirables grâce à des clins d’œil tendres et drôles à la fois.

Muttersholtz

dernière mise à jour : 2022-04-08 par