Exposition Pluie de toiles 2022 Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Exposition Pluie de toiles 2022 Brest, 25 février 2022, Brest. Exposition Pluie de toiles 2022 Mairie de Brest 2 Rue Frézier Brest

2022-02-25 12:00:00 – 2022-03-12 18:00:00 Mairie de Brest 2 Rue Frézier

Brest Finistère L’exposition de peinture de la ville de Brest, Grand prix du Tonnerre de Brest, est ouverte à tous les peintres, professionnels ou amateurs. Une centaine d’artistes exposent leur travail, 300 toiles sont à découvrir. Cet évènement donne lieu à un concours doté de nombreux prix. Pierrick Tual, peintre d’honneur cette année est un amoureux de sa Bretagne qu’il dépeint dans son style si particulier. Ses peintures sont comme des mosaïques qui s’emboitent pour créer des toiles très colorées. Organisateur : Association Armoricaine de Brest en partenariat avec la Mairie de Brest. Tous les jours sauf le dimanche. Gratuit. Pass sanitaire demandé. +33 2 98 00 80 80 https://www.brest.fr/ L’exposition de peinture de la ville de Brest, Grand prix du Tonnerre de Brest, est ouverte à tous les peintres, professionnels ou amateurs. Une centaine d’artistes exposent leur travail, 300 toiles sont à découvrir. Cet évènement donne lieu à un concours doté de nombreux prix. Pierrick Tual, peintre d’honneur cette année est un amoureux de sa Bretagne qu’il dépeint dans son style si particulier. Ses peintures sont comme des mosaïques qui s’emboitent pour créer des toiles très colorées. Organisateur : Association Armoricaine de Brest en partenariat avec la Mairie de Brest. Tous les jours sauf le dimanche. Gratuit. Pass sanitaire demandé. Mairie de Brest 2 Rue Frézier Brest

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Mairie de Brest 2 Rue Frézier Ville Brest lieuville Mairie de Brest 2 Rue Frézier Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Exposition Pluie de toiles 2022 Brest 2022-02-25 was last modified: by Exposition Pluie de toiles 2022 Brest Brest 25 février 2022 Brest finistère

Brest Finistère