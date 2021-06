Plouvara Plouvara Côtes-d'Armor, Plouvara Exposition Plouvara Plouvara Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouvara Côtes d’Armor Plouvara La municipalité de Plouvara expose les photos de Michel Urvoy. Dans la salle bleue de la mairie.

Entrée gratuite, les lundis, mardis et jeudis de 09h00 à 11h30, les mercredis de 14h00 à 18h00, les vendredis de 14h00 à 16h00 et les samedis de 09h00 à 12h00. +33 2 96 94 84 01 La municipalité de Plouvara expose les photos de Michel Urvoy. Dans la salle bleue de la mairie.

