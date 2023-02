“Exposition “Ploubaz autrefois” Salle des fêtes, 12 février 2023, Ploubazlanec Ploubazlanec.

“Exposition “Ploubaz autrefois”

Loguivy de la Mer Salle des fêtes Ploubazlanec Cotes-d’Armor Salle des fêtes Loguivy de la Mer

2023-02-12 14:00:00 – 2023-02-26 18:00:00

Salle des fêtes Loguivy de la Mer

Ploubazlanec

Cotes-d’Armor

Ploubazlanec

L’association Plaeraneg Gwechall (Ploubazlanec autrefois) fait connaître depuis 31 ans au grand public la vie des anciens pêcheurs à la morue à Terre-Neuve et à Islande et de leurs familles au sein d’un musée associatif “Mémoire d’Islande” dans le cadre du centre culturel maritime Milmarin géré par Guingamp Paimpol Agglomération. L’association est garante de la préservation et de la transmission de leur mémoire auprès de toutes les générations.Elle organise pour la seconde fois, une exposition de photos et de cartes postales anciennes, de la collection Pierre Floury, sur la vie autrefois dans la commune et le pays de Ploubazlanec : paysages, patrimoine bâti, vie sociale, passé maritime de la grande pêche… Des bénévoles de l’association seront présents sur site pour informer les visiteurs et répondre à leurs questions.

plaeraneg-gwechall@laposte.net +33 6 25 92 26 77

Salle des fêtes Loguivy de la Mer Ploubazlanec

dernière mise à jour : 2023-02-04 par