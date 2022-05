Exposition – Plein phare sur l’océan Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Plein phare sur l'océan : du minimalisme au grand large. Le club photo Vent d'images de Clohars-Carnoët présente son exposition annuelle de photos réalisées sur les thèmes du minimalisme et du milieu marin : les bateaux de pêche, la mer dans tous ses états et ses ressources. Rdv le samedi 14 mai, de 14h30 à 16h30, rencontrez des membres du club photo Vent d'Images pour leur poser toutes vos questions pratiques et techniques sur la photographie !

+33 2 98 96 22 53

Médiathèque Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët

