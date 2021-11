Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Exposition “Plein la lampe” à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat

Exposition “Plein la lampe” à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat, 20 novembre 2021, Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat. Exposition “Plein la lampe” à l’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

2021-11-20 – 2021-12-23

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv aux heures d’ouverture à l’Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre. Rens.05 19 09 00 30 Exposition “Plein la lampe” de Doumé Delapierre (créations luminaires). “D’éclectiques électriques créations que j’espère lumineuses.

Autant d’objets d’une courante rareté que j’aimerais qu’ils vous illuminent et que je veux faire luire à vos yeux lors de cette exposition.

Mettre en valeur la précieuse beauté de l’objet abandonné, lui redonner une seconde vie, recyclage élégant, drôle et nostalgique des traces de notre vie.”

Vernissage le samedi 20 novembre de 16h à 20h, entrée libre et gratuite. Rdv aux heures d’ouverture à l’Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre. Rens.05 19 09 00 30 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT de St Léonard de Noblat

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Adresse 3 Place Gay Lussac Ville Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat lieuville 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat