Pléguien Pléguien Côtes-d'Armor, Pléguien Exposition Pléguien Pléguien Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléguien

Exposition Pléguien, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Pléguien. Exposition 2021-07-01 – 2021-08-31

Pléguien Côtes d’Armor Pléguien La municipalité vous invite à découvrir « Les métiers d’ici », il s’agit de portraits photographiques de mise en valeur de métiers exercés sur la commune par les habitants. Dans le bourg pendant l’été.

Gratuit. +33 2 96 70 02 54 La municipalité vous invite à découvrir « Les métiers d’ici », il s’agit de portraits photographiques de mise en valeur de métiers exercés sur la commune par les habitants. Dans le bourg pendant l’été.

Gratuit. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléguien Étiquettes évènement : Autres Lieu Pléguien Adresse Ville Pléguien lieuville 48.63409#-2.94055