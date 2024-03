Exposition Playmobil Sedan, samedi 2 mars 2024.

Exposition Playmobil Sedan Ardennes

Venez partager un moment convivial en famille et retrouvez votre âme d’enfant grâce à cette figurine mythique qui fête ses 50 ans cette année !Pour cette 6e édition de l’exposition, vous plongerez dans l’univers du cinéma et des séries cultes avec Star Wars, Indiana Jones, Retour vers le Futur, Jurassic Park et bien d’autres encore….Une quinzaine de dioramas à découvrir en Galerie des Antiques, réalisés en Playmobil par Dominique Béthune, grand collectionneur privé.En plus de l’exposition, d’autres animations prolongeront la visite projections de films Playmobil, jeux et concours de dessins avec des playmobil à gagner.Et en nouveauté cette année les visiteurs pourront participer à une tombola gratuite grâce à leur ticket d’entrée et tenter de remporter un lot Playmobil.

3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-06

Cour du Château Fort

Sedan 08200 Ardennes Grand Est

L’événement Exposition Playmobil Sedan a été mis à jour le 2024-02-29 par Ardennes Tourisme