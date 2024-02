Exposition Playmobil Raconte-moi le Moyen Âge ! Langeais, samedi 10 février 2024.

Les Playmobil s’installent au château de Langeais le temps d’une exposition inédite !

Dans les combles ouverts pour l’occasion, des scènes vivantes et foisonnantes font revivre les grandes dates de l’histoire du château.

Accompagnée de supports pédagogiques adaptés au jeune public, cette exposition prolonge le plaisir de la visite de manière ludique et récréative !11.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-09-22

Place Pierre de Brosse

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@chateau-de-langeais.com

