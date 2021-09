Pont-l'Évêque Pont-l'Évêque Calvados, Pont-l'Évêque Exposition Playmobil Pont-l’Évêque Pont-l'Évêque Catégories d’évènement: Calvados

Pont-l'Évêque

Exposition Playmobil Pont-l’Évêque, 11 septembre 2021, Pont-l'Évêque. Exposition Playmobil 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-12 19:00:00 Place Foch Marché couvert

Pont-l’Évêque Calvados Pont-l’Évêque Elles sont de retour ! Pour cette 3ème édition, les membres du Playmo Club de Normandie ont concocté des scènes totalement inédites qui apporteront du rêve dans les yeux des enfants, mais aussi des grands. Chevaliers, princesses, contemporains, les sujets seront variés. Ces mises en scènes, variant de 2 à 20m2, réalisées avec les collections privées des membres de l’association seront, comme à leur habitude, remplies de détails.

+33 6 61 79 22 87

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Pont-l'Évêque Autres Lieu Pont-l'Évêque Adresse Place Foch Marché couvert Ville Pont-l'Évêque lieuville 49.2861#0.18727