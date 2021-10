Exposition Playmobil Plaintel, 13 novembre 2021, Plaintel.

Exposition Playmobil 2021-11-13 – 2021-11-13 Salle des Genêts d’Or Rue du Beau Chemin

Plaintel Côtes d’Armor Plaintel

Première exposition Playmobil à Plaintel.

Événement rare en Côtes d’Armor.

Venez admirer des dioramas (grandes scènes exposées) de Playmobils sur des thèmes variés comme par exemple les pirates ou Napoléon.

Vous pourrez en profiter pour étoffer votre collection ou simplement acheter figurines, animaux ou encore pièces détachées grâce aux différents espaces de vente de Playmobil neufs et d’occasion.

Pour encore plus de divertissement, vous aurez accès (gratuitement) à des espaces de jeux-animations et de maquillage sur visage.

Enfin, un espace restauration-buvette sera mis en place.

Ne jetez pas votre ticket d’entrée, une tombola est organisée.

