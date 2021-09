Jupilles Carnuta Jupilles, Sarthe Exposition Playmobil “Les contes de la forêt” Carnuta Jupilles Catégories d’évènement: Jupilles

Des contes de Charles Perrault et des Frères Grimm aux histoires plus contemporaines d’Harry Potter et Narnia, plusieurs univers s’offriront à vous. Un voyage à travers les forêts du Grand Nord du Canada aux forêts tropicales indiennes en passant par les forêts européennes, le dépaysement est assuré.

Entrée libre

L'univers des Playmobil enchante les petits comme les grands. Carnuta vous invite à vous plonger dans le monde des contes et légendes liés à la forêt. Carnuta 2 Rue du Bourg Ancien, 72500 Jupilles

