du vendredi 2 décembre au dimanche 4 décembre à Château de Sully-sur-Loire

– par le château de Sully sur Loire – Dominique Béthune, collectionneur de jouets Playmobil vous proposera différentes mises en scène sur le thème des châteaux. De belles scénographies qui vous feront retomber en enfance à coup sûr !

Les Playmobils prennent d'assaut le donjon du château lors d'une exposition Château de Sully-sur-Loire

