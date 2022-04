Exposition Playmobil® “L’Épopée de Jeanne d’Arc” Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 9 avril au dimanche 8 mai

À l’occasion des Fêtes de Jeanne d’Arc, découvrez l’exposition Playmobil® “L’Épopée de Jeanne d’Arc” à travers 8 mises en scène retraçant les grandes étapes de la vie de la libératrice d’Orléans. De sa révélation à Domrémy aux batailles aux côtés de Charles VII, dont la bataille d’Orléans, et jusqu’à sa fin tragique que nous connaissons. _Collection privée de Jean-Philippe Broussin. Avec l’aimable autorisation de Playmobil® France. Cette exposition n’est ni sponsorisée, ni organisée par Playmobil®._

Exposition située dans la salle de réception de l’Office de Tourisme (1er étage).

