Salle du Manège Hesdin Pas-de-Calais Hesdin Fans du “Seigneur des anneaux” ? Redécouvrez les aventures des célèbres personnages du roman de Tolkien au travers une exposition Playmobil “Le Seigneur des anneaux”, réalisée par Jean-Michel Leuillier, plus grand collectionneur au monde de la célèbre figurine !

