Fléville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle Fléville-devant-Nancy 9.5 EUR Les 3 et 4 juillet 2021, le Château de Fléville accueillera une exposition PLAYMOBIL® confectionnée par Dominique Béthune avec l’aimable autorisation de PLAYMOBIL® France. À travers des dioramas évoquant la grande Histoire comme le Moyen-Âge et la Renaissance, c’est tout l’univers PLAYMOBIL® qui envahira Fléville ! contact@chateaudefleville.com +33 3 83 25 64 71 http://www.chateaudefleville.com/ Château de Fléville dernière mise à jour : 2021-06-18 par

