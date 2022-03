Exposition PLAYMOBIL Espace Béraire, 2 avril 2022, La Chapelle-Saint-Mesmin.

Exposition PLAYMOBIL

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Espace Béraire

Deux dioramas rendront hommage à l’ancien maire Nicolas Bonneau, passionné de Napoléon et de Churchill. L’association proposera notamment la Campagne d’Egypte et Londres 1940 en guise de clin d’oeil à l’ancien édile. Le public pourra également voyagé à travers les continents et civilisations avec : le carnaval de Venise au XVIIIème, la Chine de la Belle Epoque, le Japon des Samourais, le Far-West, les pirates, les fées et la Reine des glaces… Vous pourrez également acheter des playmobil et des pièces détachées, construire votre playmobil à l’atelier customisation et consommer à la buvette tenue par l’association des pompiers du Loiret.

Entrée gratuite

Les playmobil sont de retour pour une seconde édition à l’Espace Béraire avec de nouveaux thèmes.

Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret



