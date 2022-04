Exposition Playmobil Centre Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières

Cette exposition sera tournée vers le septième art ( films et dessins animés) et réalisée par Jean Michel Leuillier, le plus grand collectionneur de Playmobil® au monde. Exposition de figurines issues de collections privées avec l’aimable autorisation de playmobil R celle-ci n’est ni sponsorisée ni organisée par playmobil ® RDV – Les 23 et 24 avril 2022 à partir de 9h00

Entrée 2€ pour les plus de 3 ans

300m² de dioramas Playmobil® pour la 1ère fois dans l’armentiérois ! Centre Culturel Nelson Mandela 331 route nationale, La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières Nord

