EXPOSITION PLAYMOBIL AU FIL DES CONTES Grenade, 8 mars 2022, Grenade.

EXPOSITION PLAYMOBIL AU FIL DES CONTES SALLE D’EXPOSITION MUNICIPALE LÉONARD DE VINCI 1 Rue Paul Bert Grenade

2022-03-08 – 2022-04-23 SALLE D’EXPOSITION MUNICIPALE LÉONARD DE VINCI 1 Rue Paul Bert

Grenade Haute-Garonne Grenade

Exposition « Playmobil® au fil des contes », du 8 mars au 23 avril 2022 à la salle d’exposition municipale Léonard de Vinci, (Exposition issue de collections privées, ni organisée, ni sponsorisée par Playmobil®). Petit chaperon rouge, Peau d’âne, Hansel et Gretel, Raiponce ou encore les Mille et une nuits, l’exposition comporte une dizaine de dioramas fabriqués avec passion par l’association Playmo du Sud, qui organise de nombreux évènements de ce genre.

Une importante collection de livres de contes en tout genre sera proposée par la bibliothèque pour permettre aux enfants de découvrir ce patrimoine littéraire.

Cette exposition est également participative : un concours est organisé pour permettre aux enfants de proposer leurs propres scènes en Playmobil®, qui seront exposées dans la bibliothèque. Le public est appelé à voter pour le diorama le plus réussi entre le 12 et le 23 avril.

Venez retrouver l’univers des contes traditionnels, revu et corrigé par les fameux jouets Playmobil®.

culture@mairie-grenade.fr +33 5 81 33 02 35 http://www.mairie-grenade.fr/

