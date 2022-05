Exposition : “Playback” de Patrice Lemarié Le Havre, 6 mai 2022, Le Havre.

Exposition : “Playback” de Patrice Lemarié Le Havre

2022-05-06 – 2022-05-31

Le Havre Seine-Maritime

Le CEM accueille l’artiste havrais, Patrice Lemarié dans le cadre d’une exposition inédite intitulée “Playback”.

Avec sa série consacrée au célèbre lieutenant Columbo, incarné par le non moins mythique Peter Falk, Patrice Lemarié interroge la reproduction de l’image, le phénomène sériel.

Procédant, tel un entomologiste, à la dissection des épisodes, de leur colonne vertébrale narrative, l’artiste fait émerger des motifs propres à cette œuvre télévisuelle populaire.

Impossible d’épuiser ce réservoir d’images et cet imaginaire fait de clichés “made in US” d’où ce prélèvement, modeste et personnel, qui rend hommage à l’imagerie populaire, à un “objet” illégitime, rendu par le prisme de la peinture plus “noble”.

Il construit à partir de photogrammes un ensemble de peintures, 71 au total pour un premier cycle correspondant aux différents épisodes, produits durant plus de trois décennies. Cette série est couplée à un autre ensemble ; des peintures abstraites, générées par ces matrices figuratives, pendant figuratives, pendant synthétique et

complémentaire des premières.

La configuration de l’espace d’accrochage du CEM, permet de déployer dans son intégralité, cet ensemble clos, telle une ligne claire, un horizon.

Traces, souvenirs, ce médium peut-il capturer l’image mouvement ? Libère-t-il, par la fixation sur une toile, des flux qui, se bousculant sur des écrans multiples, finissent par nous échapper…

Exposition du 6 au 31 mai 2022 – Vernissage le vendredi 6 mai à 18h30.

Entrée libre, du mardi au vendredi de 14h à minuit, le mercredi de 9h à midi, le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 14h30 à 19h.

Le Havre

