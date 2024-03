Exposition Plantes et légendes Rue de l’église Cuisery, dimanche 1 septembre 2024.

Exposition Plantes et légendes Rue de l’église Cuisery Saône-et-Loire

A la découverte d’un univers où les mystères abondent et la magie règne en maître.

Le Centre Eden, site culturel du Département de Saône-et-Loire, présente Plantes et légendes, une exposition qui vous entraîne à la découverte du sensible, de l’imaginaire et de la connaissance des végétaux… mais pas seulement !

La nature effraie et intrigue l’homme depuis des millénaires. Elle l’a toujours fasciné, lui inspirant des légendes, des histoires et des croyances. Les plantes et les champignons qu’on y trouve ont, quant à eux, toujours eu une grande importance pour leur capacité de guérison, comme passeurs de messages, ou objets de magie et de mystère. Ce pouvoir qu’on leur prête est souvent basé sur l’observation et la connaissance des vertus médicinales qu’ils recèlent. Mais il est aussi souvent enjolivé par des croyances, des superstitions ou encore, des rituels de magie.

Plantes aux vertus prodigieuses, arbres mythiques, herbes magiques, fleurs ensorcelantes, potions de sorcières ou philtres d’amour, découvrez, à travers cette exposition, la profonde connexion entre l’homme et la nature ainsi que la manière dont elle a toujours joué un rôle central dans notre culture et imagination.

Avec la participation de

Mourka Glogowski, Sylvia Corpet, Rachel Bonin, Isabelle Blanc, Romane Liodenot, Diane Loury, école primaire de Cuisery, Collège les Dîmes de Cuisery, Lab71, Musée de préhistoire de Solutré, Irelem, Cervos, Radio Bresse, Pascal Sandrin 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 14:00:00

fin : 2024-11-03 18:00:00

Rue de l’église Centre Eden

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté eden71@saoneetloire71.fr

